Milano, quattro rapine in mezz'ora: arrestati due giovani vicino alla stazione Centrale

Sabato 4 gennaio, tra le 7.45 e le 8.15 del mattino, due ragazzi di 22 e 26 anni hanno messo a segno quattro rapine nella zona della stazione Centrale di Milano. Armati di un taglierino, hanno aggredito i passanti, colpendoli e minacciandoli, per poi sottrarre smartphone, denaro ed effetti personali. I carabinieri del Radiomobile, allertati dalle vittime, sono intervenuti rapidamente. Uno dei due, il ventiseienne, è stato individuato in piazza Luigi di Savoia. Alla vista dei militari ha tentato di scappare, ma è stato fermato poco dopo in via Settembrini. Addosso aveva un taglierino e una banconota da 50 corone norvegesi, riconosciuta come parte della refurtiva. Gli autori inchiodati dalle videocamere Il ventiduenne è stato bloccato poco dopo in via Vitruvio.