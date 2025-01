Rompipallone.it - Milan, Supercoppa e Conceiçao cambiato tutto: il nuovo mercato dei rossoneri

Leggi su Rompipallone.it

Ilfresco vincitore dellaitaliana ora guarda al: ecco cosa potrebbe accadereE chi se l’aspettava la vittoria dellaitaliana. Ilnon arrivava certo da favorita a Riad anche per la situazione recente. Il pareggio con la Roma era costato l’esonero a Paulo Fonseca, scelto Sergioper dare la svolta ma anche per aprire unciclo. Il tecnico lusitano, però, nemmeno il tempo di conoscere i calciatori che già si trovava su un aereo per l’Arabia Saudita.La gara contro la Juventus, la sconfitta che sembrava materializzarsi e la vittoria in rimonta. E non contento, il, si è andato a prendere anche la, sempre in rimonta, stavolta dallo 0-2 al 3-2 contro i cugini dell’Inter, per una vera e propria apoteosi. Insomma,hailed era pure influenzato a Riad.