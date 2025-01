Pianetamilan.it - Milan, Leao esalta il gruppo e Conceicao: le sue parole al rientro in Italia

Leggi su Pianetamilan.it

Ieri sera, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) ildi Sérgio Conceição ha vinto la Supercoppana battendo in finale l'Inter di Simone Inzaghi nel derby in rimonta per 3-2. Dopo le reti, iniziali, di Lautaro Martínez e Mehdi Taremi per i nerazzurri, i rossoneri hanno ribaltato tutto con Theo Hernández, Christian Pulisic e, al 93', con il gol-vittoria di Tammy Abraham. Ottava Supercoppana nella storia del, 50° trofeo complessivo di sempre per il Diavolo. La squadra ha fattostamattina ine, all'aeroporto dio Malpensa Prime, c'era anche il nostro inviato, Stefano Bressi. Per l'occasione, ha raccolto le dichiarazioni di Rafael: "Sono felice. Se è stata la mia partita migliore? No, è stata un partita di squadra, abbiamo fatto tutti un grande lavoro, siamo contentissimi: abbiamo sfruttato questa serata qui, siamo contenti".