Lopinionista.it - Meta, Zuckerberg: “John Elkann entra nel Cda, porta una prospettiva internazionale”

NEW YORK – Mark, presidente e ad di, annuncia l’ingresso dinel board of directors. In un post su Facebook, il social da lui inventato, scrive: “Sono entusiasta di inaugurare l’anno con alcune notizie su cui stavamo lavorando da tempo: Dana White,e Charlie Songhurstno a far parte del consiglio di amministrazione di. Abbiamo enormi opportunità davanti a noi nel campo dell’intelligenza artificiale, dei dispositivi indossabili e del futuro dei social media, e il nostro consiglio ci aiuterà a realizzare la nostra visione”.dà quindi qualche informazione sui tre nuovi consiglieri: “Dana è il presidente e amministratore delegato dell’Ufc (Ultimate Fighting Championship), che ha trasformato in una delle aziende sportive di maggior valore, crescita più rapida e popolarità al mondo.