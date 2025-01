Lettera43.it - Meta si libera dei fact-checker alla vigilia dell’insediamento di Trump

Leggi su Lettera43.it

ha annunciato una svolta nelle sue politiche di moderazione dei contenuti, eliminando il programma di-checking di terze parti negli Stati Uniti. «Ci libereremo deie li sostituiremo con note della comunità simili a X, a partire dagli Stati Uniti», ha dichiarato il fondatore e Ceo Mark Zuckerberg in un post sui social. La decisione, sottolineano i media americani, arriva a pochi giorni dall’insediamento del presidente eletto Donald, che in passato ha criticatoper presunta censura delle voci di destra. «Isono stati troppo politicamente di parte e hanno distrutto più fiducia di quella che hanno creato», ha spiegato Zuckerberg in un video. Tuttavia, ha ammesso che il cambiamento porterà inevitabilmentediffusione di contenuti più dannosi.eliminerà la moderazione su temi come immigrazione e identità di genereJoel Kaplan, il lobbista repubblicano nuovo capo degli affari globali di, ha sottolineato che le partnership con ierano «ben intenzionate, ma troppo influenzate da pregiudizi politici», e ha aggiunto che la nuova amministrazioneoffre un’opportunità per promuovere la libertà di espressione.