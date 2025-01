Thesocialpost.it - Lotteria Italia, il modo migliore per controllare i propri biglietti e come riscuotere le vincite

Il biglietto vincente da 5 milioni di euro dellaè stato acquistato presso l’Autogrill Somaglia Ovest, situato nella provincia di Lodi. Oltre ai premi di prima categoria, sono stati estratti numerosi altrivincenti, ben 280 in totale, che distribuiscono premi da 100, 50 e 20mila euro in tutto il territorio nazionale.Premi di prima categoriaPrimo premio (5 milioni): T173756 venduto a Somaglia (Lodi)Secondo premio (2,5 milioni): T378442 venduto a PesaroTerzo premio (2 milioni): G330068 venduto a PalermoQuarto premio (1,5 milioni): G173817 venduto a TorinoQuinto premio (1 milione): S185025 venduto a Dolo (Venezia)Per quanto riguarda i premi di seconda categoria, il Lazio si consola con tre dei venticinque premi da 100mila euro ciascuno. La Toscana, invece, si distingue per aver ottenuto il maggior numero di premi, con quattrovincenti a Lastra a Signa (SI), Montepulciano (SI), Greve in Chianti (FI) e Rapolano Terme.