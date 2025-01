Liberoquotidiano.it - Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti: ad Affari Tuoi svelato chi è stato baciato dalla fortuna

Leggi su Liberoquotidiano.it

sia. Come ogni Epifania l'estrazione regala premi a sei zeri con il più ambito da 5 milioni di euro. Accade durante la trasmissione in onda su Rai 1,. Condotto da Stefano De Martino il programma ha estratto iassegnati ai relativi montepremi. Quest'anno i dati relativi alle vendite deihanno fatto registrare un ulteriore incremento del 29 per cento, con 8,6 milioni di tagliandi staccati a fronte dei 6,7 dello scorso anno. Complici, con ogni probabilità i premi più numerosi rispetto all'edizione precedente. Lo scorso anno, infatti, i premi di prima fascia includevano un primo premio da 5 milioni di euro e altri importanti premi da 2,5 milioni, 2, 1,5 e 1 milione di euro. In totale sono stati cinque i premi milionari distribuitidello scorso anno.