Librino | Sono dipendente dal crack arrestatemi ho commesso reati 21enne si autodenuncia

Esausto della sua dipendenza dal, un catanese di 21 anni si èto alla Polizia, confessando di aver rubato, il giorno prima, un’auto nel parcheggio di un supermercato.Ilsi è regolarmente presentato nei locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza diper adempiere alle prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a cui era sottoposto per altri, e ha sfruttato l’occasione per chiedere aiuto ai poliziotti, spiegando la sua condizione di dipendenza dalla sostanza stupefacente.La confessione in lacrimeIl giovane ha spiegato ai poliziotti di non riuscire a fare a meno dele, per questo, in lacrime, ha chiesto loro di arrestarlo in modo da potersi disintossicare e uscire fuori dal tunnel della dipendenza.