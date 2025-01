Lanazione.it - L’hashish nascosto in un portico. Ingerisce droga, paura per un cane

Sarzana, 7 gennaio 2025 – La proprietaria della cagnolina è stata veloce a strapparle dalla bocca quel sacchetto di nylon che evidentemente aveva un aroma irresistibile. Un gesto che ha evitato un grosso guaio all’amico a quattro zampe che ha comunque trascorso un pomeriggio sotto osservazione nella clinica dal veterinario. Ma per fortuna Liù non ha riportato nessuna conseguenza pur avendo sicuramente ingerito una buona dose di hashish masticato mentre stava passeggiando sotto casa. La sostanza era contenuta in un sacchetto, ma evidentemente neppure neppure troppo, in una rientranza sotto undei palazzi del quartiere cittadino della Trinità. Il panetto diè stato poi recuperato dalla donna e consegnato agli agenti del commissariato di polizia di Sarzana prontamente intervenuti.