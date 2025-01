Metropolitanmagazine.it - ”Leopardi – Il poeta dell’Infinito”: la Rai dedica una mini-serie a Giacomo Leopardi: cast e anticipazioni

Sulla Rai arriva la storia di, laeventota aldi Recanati in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio su Rai 1. Curiosità,e antipazioni.Sulla Rai arriva– Il: laFoto da TvBlog.itSempre caro mi fu quest’ermo colle,E questa siepe, che da tanta parteDell’ultimo orizzonte il guardo esclude.Probabilmente uno degli incipit poetici più noti della letteratura è l’Infinito di, composto a Recanati nel 1819 e una delle liriche più famose dei Canti. L’ermo colle di cui parla è il monte Tabor, quel monte che impedisce la vista alma non di immaginare e fantasticare. La Raiunaevento alde l’ Infinito, diretta da Sergio Rubini e coprodotta da Rai Fiction, in onda Martedì 7 e mercoledì 8 gennaio.