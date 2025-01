361magazine.com - L’acclamata serie “M – Il Figlio del Secolo” fa il suo debutto su Sky

In onda dal 10 gennaioLa“M – Ildel”, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati (Premio Strega), debutta il 10 gennaio su Sky e in streaming su NOW, raccontando l’ascesa di Benito Mussolini e la nascita del fascismo in Italia. Diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios con The Apartment (gruppo Fremantle), lasi distingue per l’accuratezza storica e l’originalità del racconto.Protagonista è Luca Marinelli, attore pluripremiato, nei panni di Mussolini. Il cast comprende anche Barbara Chichiarelli (Margherita Sarfatti), Benedetta Cimatti (Donna Rachele), Gaetano Bruno (Giacomo Matteotti), Paolo Pierobon (Gabriele D’Annunzio) e altri interpreti di spicco.Leggi anche: Dream Productions: dal mondo di Inside Out: latratta dal filmLa trama copre gli eventi dal 1919, con la fondazione dei Fasci Italiani, fino al celebre discorso del 1925 dopo l’omicidio Matteotti.