Sport.quotidiano.net - La capolista attesa domenica a Salerno. Sassuolo, quanto mancano Romagna e Mulattieri

Non sappiamomancheranno, ancora, Filippo(foto sopra) alla difesa e Samuele(foto sotto) all’attacco del. Ma sappiamo, perché lo scrivono i numeri e, visto che Salernitana incombe e mica è detto i due rientrino, tanto vale darne conto. Scoprendopesi il loro apporto sia alla fase difensiva che a quella offensiva. Intendiamoci, non è che ilnon abbia saputo prendere le misure anche alle loro assenze, come peraltro testimoniato da una classifica che luccica, ma siccome è giusto rendere a Cesare quel che è di Cesare, e a Filippo e Samuele quel che è loro, ecco i conti. Che dicono che senza– il centrale ex Reggiana ha saltato sette partite su venti, si è fatto male contro la Reggiana, a fine novembre, ma prima aveva saltato un paio di gare per scelta tecnica – ilha subito 9 gol in 7 partite, ovvero più di un gol ogni 90’, mentre con lui a disposizione i gol subiti sono 10 in 13 gare, 4 dei quali subiti tra l’altro in un’unica partita.