Calciomercato.it - Juventus, Vlahovic si allena a parte: la verità sull’infortunio

Leggi su Calciomercato.it

Allarme in vista del derby per l’attaccante serbo che si è fatto visitare dallo staff medico bianconero: le ultime sulle sue condizioniPiccolo allarme per Dusanquest’oggi in casa. L’attaccante serbo non si èto con il resto del gruppo ed ha fatto visita al J-Medical dove è stato quest’oggi anche Conceicao per valutare i progressi del suo infortunio.si: la(LaPresse) – Calciomercato.itPersoltanto lavoro differenziato con carichi di lavoro personalizzati, come successo anche per altri giocatori della. Nessun infortunio, a quanto pare, ed anche la visita al centro medico bianconero ha tranquillizzato: i controlli effettuati hanno confermato che per il giocatore è tutto in ordine.Sospiro di sollievo quindi per Thiago Motta che nel corso della stagione ha già dovuto fare i conti con diversi infortuni, tra i quali anche qualche partita saltata dallo stesso