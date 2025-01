Lanotiziagiornale.it - Jean-Marie Le Pen, chi era lo storico fondatore del Front National morto a 96 anni

Padre di Marine Le Pen e, soprattutto, della scalata dell’estrema destra in Francia. Èa 96Le Pen, padre dell’attuale leader del RassemblementLe Pen era ritenuto una delle figure più controverse della Francia.Rinominato anche il “diavolo della Repubblica”, diverse le sue provocazioni in 30di carriera politica. La sua carriera è finita nel 2015, quando è stato escluso dal. Le Pen è stato fautore di una lotta radicale contro l’immigrazione, che non ha mai cessato di dividere la Francia. Ritenuto dai suoi detrattori un razzista, xenofobo o antisemita, era considerato dai suoi sostenitori un talentuoso oratore, che univa erudizione e truculenza.Chi eraLe PenLe Pen era co-del partito nazionalista di estrema destraed è stata la figura politica contemporanea più controversa in Francia.