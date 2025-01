Lettera43.it - Istat, a novembre disoccupazione mai così bassa ma cresce quella giovanile

L’ha pubblicato la nota mensile sull’andamento dell’occupazione a2024. Il tasso diè sceso al 5,7 per cento (-0,1 punti rispetto a ottobre), il valore più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004. I dati confermano una crescita complessiva dell’occupazione nel 2024, con tendenze positive per donne e lavoratori over 35, ma criticità persistenti tra i giovani. Il tasso diha infatti raggiunto il 19,2 per cento (+1,4 punti).Nel confronto annuo il numero di occupati è cresciuto dell’1,4 per centoA, il numero di occupati è calato lievemente su base mensile (-13 mila unità, pari a -0,1 per cento), attestandosi a 24 milioni 65 mila. La diminuzione riguarda gli uomini, i dipendenti a termine e i giovani tra i 15 e i 34 anni, mentre aumenta l’occupazione tra le donne, i dipendenti permanenti e chi ha almeno 35 anni.