Pianetamilan.it - Inter-Milan, le pagelle del derby: Theo e Leao sontuosi. Sorpresa sul peggiore

Ledel2-3, finale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Maignan: "Fascia da capitano, dice no a un tiro di Dimarco. Non può niente sulla botta ravvicinata di Lautaro al quale nega però l'1-3. Super uscita su Dumfries". Voto 7. Emerson Royal: "Si addormenta sul fallo laterale che costa lo 0-1: errore grave. Ha il merito di non arrendersi e in fase offensiva spinge tanto, arrivando spesso al cross". Voto 5,5. Dall'87' Calabria: "Non giudicabile". Senza voto. Tomori: "Confermato al centro della difesa, è reattivo nei duelli aerei, tiene alta la linea e recupera bene sui lanci lunghi nerazzurri.