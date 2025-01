Ilnapolista.it - Il Psg fiducioso di convincere la Uefa entro il 15 gennaio per i 55 milioni che Mbappé pretende

La disputa salariale tra il Psg e Kylianper 55che il giocatoredal suo ex club potrebbe riguardare anche la.Il Psg develail 15di non avere colpe sui 55pretesi daSecondo quanto riportato da L’Equipe:Per il momento non è stata ancora fissata alcuna udienza. Ma nel frattempo, il Psg deve essere ritenuto responsabile a livello europeo di questo debito. Il regolamentosulla concessione di licenze ai club e sulla redditività finanziaria impone in particolare ai club che partecipano alle coppe europee di non avere debiti nei confronti dei propri dipendenti. Il Psg deve dichiarareil 15di non avere arretrati di pagamenti. Da parte del club sono sereni su come andrà la vicenda,quella data comunicheranno allale informazioni richieste, come tutti i club.