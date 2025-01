Gqitalia.it - Il nuovo album e lo stile senza tempo di Guè

Il 10 gennaio 2025 esce Tropico del Capricorno, il decimosolista di Guè, da tutti considerato uno dei padri nobili, se non IL padre nobile del rap italiano. L’abbiamo incontrato a dicembre, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, per una lunga intervista che è diventata la prima Video Cover Story di GQ mai pubblicata in Italia. L’idea era di incontrarlo a Milano, città fondamentale nel percorso di Guè, ma in un luogo che fungesse un po’ da contraltare alla street life da sempre protagonista del suo immaginario e che restituisse in qualche modo lo status di iconaa un artista sulla scena ormai da più di vent’anni, eppure ancora attualissimo. Abbiamo parlato fondamentalmente di questo, e cioè di come si diventi un classicocontinuando ad aderire perfettamente allo spirito della conraneità.