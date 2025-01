Ilrestodelcarlino.it - Il comitato degli alluvionati: "I risarcimenti stanno arrivando, la messa in sicurezza va a rilento"

Domani i comitatidella Romagna incontreranno il nuovo presidente della Regione, Michele de Pascale. La delegazione dele franati del Cesenate sarà formata dal presidente Mauro Mazzotti e dal vice Marco Raffaele. Mauro Mazzotti, cosa direte a de Pascale? "Gli diremo che siamo preoccupati per il cambio del commissario alla ricostruzione che lui ha fortemente voluto". Perché? "Non abbiamo nulla da dire su Fabrizio Curcio, persona più che qualificata, ma temiamo che venga rinnovata tutta la struttura e che possano cambiare i regolamenti, mandando al macero un patrimonio di esperienza che si stava affinando col passare del tempo". Molti si lamentano che ipromessi non arrivano. "Non è così! I soldi ci sono, 1,9 miliardi di euro per la ricostruzione privata, ma finora sono stati elargiti solo un centinaio di milioni.