Genova due sorelle precipitano dal quarto piano | una muore l’altra è grave

Una donna è morta e una è ferita, in condizioni gravissime, dopo essere precipitate questa mattina nell’androne di un palazzo. La tragedia è avvenuta a, in via Cantore nel quartiere di Sampierdarena. Sul posto il 118 e la polizia, dalle prime informazioni le due donne sono risultate essere, di 31 e 34 anni. A perdere la vita è stata la più giovane delle due.La trentaquattrenne invece in condizioni gravissime è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Martino di. Gli accertamenti sono stati affidati alla Polizia e alla Squadra Mobile; da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o se la sorella più grande sia intervenuta nel tentativo di salvare la più piccola.