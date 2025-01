Secoloditalia.it - G7, ne è rimasta solo una: Meloni. Da Macron a Trudeau, così sono evaporati gli altri leader

Alla fine èlei, l’underdog, quella su cui due anni fa in pochi erano pronti a scommettere. Con le dimissioni di Justinda primo ministro del Canada, della foto di famiglia dei Sette Grandi, scattata appena sei mesi fa in occasione del G7 di Borgo Egnazia, Giorgiaè l’unicaa rimanere saldamente in sella. Tutti glinonpiù al loro posto e anche Emmanuel, che pure lo mantiene, appare tanto traballante da non poter neanche essere considerato un’eccezione. E, a conti fatti, l’unico elemento di continuità sulla grande scena mondiale resta il premier italiano. Del resto, Politico.eu alla vigilia di quel vertice era stato inequivocabile: «Sei anatre zoppe e Giorgia», aveva titolato con poco garbo e molta efficacia.Emmanuel, il primo a finire in crisiIl primo a cedere è stato Emmanuelche, con lo scioglimento dell’Assemblea legislativa all’indomani delle elezioni europee che hanno visto l’affermazione di Marine Le Pen, ha dato il via a una serie di eventi che hanno fatto piombare la Francia in una instabilità ancora irrisolta e la sua popolarità in un baratro di cui si stenta a vedere il fondo: un sondaggio pubblicato da Le Figaro un paio di giorni fa ha rivelato che il il 71% dei francesi considera «preoccupante» il presidente e che il 68% ritiene che l’unico modo per il Paese di uscire dalla crisi siano le sue dimissioni.