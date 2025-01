Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Folorunsho, presto le visite. Circola la voce Insigne

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 7 gennaio 2025 - Ancora qualche giorno di attesa. Poi laavrà il suo nuovo centrocampista. O almeno, il primo. Se lungo il mese di gennaio Palladino decidesse di ri-puntare sul 3-5-2 ne servirebbe un altro. Intanto però il nome caldissimo è quello di Michael, che sta aspettando il via libera del Napoli e non vede l'ora di raggiungere il Viola Park e mettersi a disposizione di Palladino. Trattativa chiusa da giorni, durata anche relativamente poco. Una volta ricucito lo strappo con l'agente Giuffredi è stato tutto in discesa. Prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Contratto fino a giugno leggermente maggiorato rispetto allo stipendio che percepisce al Napoli. Club con il quale mantiene un accordo fino al 2029. In caso di riscatto firmerebbe la prossima estate un contratto quadriennale con la