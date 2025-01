Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Pulisic: “Lavorato tantissimo. Conceicao ha cambiato…”

Christian, giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' dopo il, finale della Supercoppa Italiana 2025 che si è giocata all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla vittoria: "Fantastico vincere la mia prima coppa con il, anche il modo in cui ci siamo riusciti. Top!" Sul gol: "Si è uno dei miei più pesanti in carriera. Sono molto felice per le rete e il gol". Sulla festa in spogliatoio: "Non dico tanto (ride). Festeggiamo, è meritato oggi". Sul lavoro di: "Abbiamonegli ultimi giorni. Ha cambiato l'energia della squadra. Avete visto sul campo cosa è cambiato". Cosa cambia? "Dobbiamo prendere fiducia da questa Supercoppa" LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>