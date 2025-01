Ilgiorno.it - Codogno, l’ex fabbrica è una baraccopoli: qui si vive tra amianto e rifiuti

(Lodi) – Oltre la recinzione aperta nel primo pertugio arrivando dalla rotonda di Retegno e il breve percorso di un vialetto improvvisato si è apre un mondo a parte. Una cittadella vera e propria nelladismessa di via Mochi ache, tra un mese esatto, forse, verrà comprata all’asta. Un girone dantesco che fa venire la pelle d’oca e dovrebbe smuovere le coscienze (nessuna accusa diretta a qualcuno in particolare) per impedire che, questo angolo di città, non sia più laattuale. Dopo la vegetazione, si apre improvvisamente una specie di piazzale stretto tra i capannoni dismessi deldi bidoni di plastica chiusa per la crisi nella metà degli anni Duemila. Qui, non ci sono persone, ma “fantasmi”: non perchè non siano uomini e donne in carne e ossa con la loro dignità ma perché sono gli ultimi, i dimenticati, coloro che sono costretti are tra cumuli di, piccoli spazi ricavati tra le mura abbandonate della ditta chimica, giacigli di fortuna.