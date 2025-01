Movieplayer.it - C'è ancora domani di Paola Cortellesi eleggibile per gli Oscar 2025, gli italiani in corsa sono due

C'èdisi unisce nellaagli, il titoloper essere candidato a miglior film, Vermiglio di Maura Delpero punta alla cinquina per il miglior film in lingua non inglese. Vermiglio non sarà l'unico candidato italiano inper gli. È notizia di poche ore fa l'ammissione di C'è, debutto rivelazione diuscito in sala nel 2023 che si è rivelato uno dei maggiori incassi del botteghino italiano. Lo ha comunicato l'Academy, che lo ha inserito nella lista dei film 'eleggibili' per la 97ma edizione degli, in programma nella notte tra il 2 e il 3 marzo. There is still tomorrow, titolo con cui la pellicola diè stata distribuita negli Stati Uniti, figura tra i 207 lungometraggi inseriti nella "Reminder list .