Benedetto centro. Tre domande per capire il nuovo interesse del centrosinistra per i cattolici

Che settori dell’opinione pubblica mostrino rinnovata attenzione per la politica e che segmenti del ceto politico cerchino di catalizzarla è senz’altro positivo. Che questo coinvolga iaggiunge valore al processo, se non altro per ragioni di quantità (seppur ridimensionata). E altro valore viene aggiunto dal fatto che il tutto avrebbe per scopo il rafforzamento del centrism nostrano. Debole è il tentativo di esorcizzare il fenomeno scollegando questione cattolica e questione riformista (o liberale). “Liberale” è un aggettivo (Walzer) e ha senso e forza solo se collegato a sostantivi, altrimenti decade in pericoloso giacobinismo (politically correct e wokismo ne sono gli ultimi esempi). Del resto, basta ricordare De Gasperi ed Einaudi per aver chiaro quanta parte dei successi del riformismo italiano dipendono dalla combinazione di quel sostantivo (cattolico) e quell’aggettivo (liberale).