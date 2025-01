Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana piazza un bel colpo. E’ in arrivo il lungo. Preso Balsa Jokic, ala forte, nato a Belgrado nel 2003

Leggi su Sport.quotidiano.net

Larompe gli indugi e si rinforza in vista del rush finale per la conquista di una delle prime sei piazze al termine della regular season. Ieri la società di Viale Sclavo ha infatti ufficializzato di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con il giocatore(nella foto). Aladi due metri,nelè cresciuto cestisticamente in Montenegro, prima di trasferirsi in Italia dove ha svolto un quadriennio giovanile a Vareseball Academy e tra i senior anche ad Omegna in B Nazionale. Le ultime due stagionile ha disputate con la formazione del KK Kotor, squadra che milita nella prima lega del Montenegro. Ilè atteso a Siena per la serata di oggi e si unirà al resto della squadra da domani dopo aver effettuato le visite mediche di rito.