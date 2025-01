Anno nuovo solite bufale

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’Ucraina dice che un suo drone sottomarino nel Mar Nero ha abbattuto un elicottero russo. Ma è possibile? È credibile?Eliana Roversivia emailGentile lettrice, è credibile quanto la notizia che un pesce spada ha infilzato un cacciatore in Val Pusteria mentre sparava a un cervo. Serve un totale svuotamento della scatola cranica per credere a tanto. Eppure lo hscritto Repubblica, Corriere della sera, Ansa, Rai e la quasi totalità delle testate italiane senza nemmeno la cautela di un “Kiev afferma che.” No, è accaduto e basta. La prova? Che gli ucraini hdiffuso un video. In tempi di IA, quando a casa si può fare in 10 minuti un video di Putin che balla il rock‘n’ roll con Marylin Monroe mentre Trump suona la chitarra elettrica in giacca di lamé rosa, i nostri giornaloni non fverifiche e ci raccontanoche i cammelli volano: “È la prima volta al mondo”, “Svolta nella guerra”.