Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya, l'incubo-Mirra Andreeva: tam-tam nel circuito, cosa può accadere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non un inizio positivo di stagione positivo per. La fidanzata (o ex?) di Jannik Sinner, numero 14 del seeding si è ritirata agli ottavi di finale del torneo di Adelaide lasciando la vittoria a Belinda Bencic, nella posizione 421 del ranking. Già durante il primo set, vinto dalla sangallese per 6-2, la russa ha accusato dei problemi fisici, tanto da essere costretta a far entrare il dottore sul risultato di 5-2. Dopo i controlli medici del caso, la 26enne ha provato a ritornare in campo, gettando però la spugna alla fine del primo game nel secondo set. seconda frazione. Ora Bencic se la vedrà con Liudmila Samsonova (26). A Brisbane brilla invece Aryna Sabalenka, che ha iniziato alla grande il 2025 conquistando il torneo dopo aver battuto in finale Polina Kudermetova con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 in un'ora e 49 minuti di gioco.