Quotidiano.net - Amazfit Active: smartwatch completo con GPS e Alexa scontato del 18%

Leggi su Quotidiano.net

, unoricco di funzionalità avanzate e un design moderno, è disponibile su Amazon al prezzodi 89,99€, con spese di spedizione incluse e un 18% di sconto sul valore di listino. Questo wearable è un best buy senza eguali: combina tecnologia, praticità e stile e risulta perfetto per chi desidera monitorare la propria attività fisica e restare connesso tutto il giorno con un prodotto low-cost ma performante. Compralo oggi, è in sconto del 18%: prezzo da best buy, performance al top Loè dotato di un display AMOLED da 42 mm, che offre colori vividi e nitidi e si vede benissimo in qualsiasi condizione di luce. Consente di beneficiare di una qualità visiva eccellente, perfetta per visualizzare notifiche, dati fitness e molto altro.