Thesocialpost.it - Addio a Keller Fornes, star di ‘County Rescue’ e “The Walking dead” scomparsa a soli 32 anni

Leggi su Thesocialpost.it

L’attore statunitense, noto per il ruolo di Griffin nella serie televisiva, è morto giovedì 19 dicembre all’età di 32a Eastland, in Texas. La notizia della suaè stata resa pubblica solo ora, grazie alla pubblicazione del necrologio da parte della Lacy Funeral Home. La causa del decesso non è stata resa nota, lasciando familiari, amici e fan senza risposte su questa tragica perdita.Una carriera promettenteaveva costruito una carriera diversificata nel mondo della recitazione. Oltre al ruolo in, era apparso in episodi di serie televisive di successo come ‘Genius’, l’undicesima stagione di ‘The’ e il film ‘Origin’ diretto da Ava DuVernay nel 2023. Tra i suoi crediti televisivi figurano anche ruoli in ‘Found’ e ‘Il bersaglio perfetto’.