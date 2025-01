Lanazione.it - Acrobazie in volo. Altro che vecchie signore. Lo spettacolo è servito in Santa Maria Assunta

Sorpresa: le Befane sono due. Ieri mattina intorno a mezzogiorno, dopo la consueta messa dell’Epifania celebrata da don Gianluca, don Francesco e dal diacono don Matteo (sempre più vicino a essere ordinato sacerdote) una folla di famiglie con i bambini insieme a tanti adulti curiosi si è radunata sul sagrato della basilica di. "Guardate tutti il campanile, lassù in alto: è davvero lei, la Befana". In realtà, per quest’anno, a scendere a terra ci sono state ben due befane, una delle quali si è capovolta a testa in giù rendendo l’azione più avventurosa e divertente per i piccoli. Persone di ogni età, incitate da don Gianluca, la invocavano con un tifo da stadio: "Be-fa-na, be-fa-na". La discesa è stata lenta: appese alle funi, a tratti saltellando sulla superficie del campanile da collaudate portatrici di doni, le duette arrampicate si fermavano di tanto in tanto per salutare grandi e piccini.