Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati: perché è finita

Non finiscono i colpi di scena nella travagliatissima storia d’amore che ha legato per tantissimi annie Mauro Icardi. Negli ultimi mesi, infatti, i due hanno deciso di separarsi e nonmancati i colpi bassi e le accuse, anche piuttosto gravi, lanciate da ambo le parti. Mauro Icardi è stato accusato dall’ex moglie di violenza domestica, di non pagare gli alimenti e anche di revenge porn, mentre il calciatore ha cominciato una battaglia legale per ottenere la custodia delle figlie Francesca e Isabella.In questi mesi sembrava che siache Mauro Icardi si fossero ricostruiti una vita amorosa ma, adesso, qualcosa è nuovamente cambiato. La conduttrice televisiva che da poco tempo aveva dichiarato il suo amore per il rapper L-, con cui avrebbe intrecciato una relazione da ben tre anni, ha improvvisamente annunciato la rottura di questo nuovo rapporto amoroso con una story Instagram condivisa sul suo account ufficiale.