Volley femminile Serie A1 | ok Conegliano Novara piega Milano

Si chiude la sedicesima giornata, terza del girone di ritorno, diA1 di2024/2025. Prosegue la striscia di imbattibilità di, che vince in rimonta in casa contro Roma. Reduci dal successo nel Mondiale per Club, anche lì senza perdere una partita, le ragazze di Daniele Santarellino la resistenza delle capitoline in quattro set. Punteggio di 19-25 25-12 26-24 22-25 a favore dell’Imoco, che si conferma in testa alla classifica con 45 punti in 15 partite e 6 punti di margine su Scandicci con anche una partita in più da giocare. Le giallorosse restano nei bassifondi della graduatoria con soli 10 punti.La cronacaDopo un avvio di primo set equilibrato,si fa sorprendere da Roma, che riesce a prendere un vantaggio di 4 punti allungando prima sul 14-10 e poi sul 16-12.