Cityrumors.it - Truffe telefoniche, ecco come poterle riconoscere ed evitare: gli indizi

Leggi su Cityrumors.it

Leaumentano ogni giorno, ma per alcune c’è un modo per riuscire a stanarle e a evitarle:gliche vi aiuterannoVi sarà sicuramente capitato di ricevere una chiamata da un numero sospetto, di rispondere e non sentire nessuna voce dall’altra parte o, addirittura, di sentirvi attaccare in faccia., sappiate che in quel caso eravate diventati l’obiettivo di una delle più classicheesistenti, soprattutto dell’ultimo periodo.ed: gli– Cityrumors.itNel 2024, secondo quanto riporta il sito leggo.it, il numero di tipologie diè cresciuto a dismisura. E non è una cosa tanto assurdasi potrebbe pensare. Solo lo scorso anno nel portale antitruffa che riunisce 170 operatori reseller e trader del settore energetico sono arrivate circa 3.