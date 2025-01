Thesocialpost.it - Tragedia a Misano Adriatico: muore a 17 anni in un incidente stradale

(Rimini), 6 gennaio 2025 – Una serata in discoteca si è trasformata inper un ragazzo di appena 17, morto in unavvenuto alle 4:40 in via della Stazione. La vittima, Mboup Baye Madjimby, era nato a Rimini e risiedeva a Gradara.Il giovane stava accompagnando i suoi amici a casa, uno alla volta, a bordo del suo scooter, un Aprilia Scarabeo. Dopo aver già effettuato due giri, stava completando l’ultimo tragitto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Sul rettilineo di via della Stazione, lo scooter ha urtato il cordolo destro della strada per poi schiantarsi contro un albero. La caduta è stata fatale.Un automobilista di passaggio ha immediatamente allertato i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 per il giovane non c’era più nulla da fare.