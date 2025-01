Sport.quotidiano.net - Serataccia: derby alla Virtus e Faye si fa male. Unahotels malissimo al tiro: kappao inevitabile

Leggi su Sport.quotidiano.net

REGGIO EMILIA 57BOLOGNA 69: Winston 4 (0/3, 0/3), Barford 11 (2/5, 2/7), Grant (0/1, 0/2), Cheatham 5 (1/3, 1/7),4 (2/3); Uglietti 10 (2/3, 2/6), Faried 14 (6/9, 0/1), Smith 3 (0/1, 1/3), Vitali 4 (0/1, 1/3), Chillo 2 (1/1). N.e.: Gallo, Fainke. All.: Priftis.SEGAFREDO: Pajola 10 (2/4, 2/6), Tucker 4 (2/3, 0/1), Clyburn 3 (1/1 da 3), Polonara 6 (0/1, 2/3), Grazulis 8 (0/4, 2/2); Diouf 8 (3/4), Akele 2 (1/2), Hackett 9 (0/2, 3/6), Cordinier (0/1, 0/1), Belinelli 19 (5/7, 2/6), N.e.: Visconti, Morgan. All.: Ivanovic. Arbitri: Bongiorni, Quarta, Pepponi Parziali: 13-18, 28-34; 44-48. Note: T.l.: Reg 8/13 Bol 7/10. Rimb.: Reg 38 (Faried 8) Bol 31 (Grazulis e Pajola 4). Ass.: Reg 12 (Uglietti 3) Bol 20 (Pajola 8). Espulso: Priftis 34’ 11’’ (52-60) per doppio fallo tecnico Spettatori 4.