Se ne va non è giusto Grande Fratello l’annuncio sconvolge la Casa | Non ho altra scelta

Un nuovo colpo di scena potrebbe scuotere ladeldurante la puntata di mercoledì sera. Secondo le ultime indiscrezioni, Ilaria Galassi potrebbe abbandonare il reality in modo definitivo. A svelare la presunta decisione è stato un commento inatteso di Zeudi Di Palma, colto durante un momento di distrazione.Mentre si dirigeva verso la stanza da letto, l’ex Miss Italia si è lasciata sfuggire un commento che non è passato inosservato agli spettatori: “Che palle che Ilaria se ne va, che palle”, ha sussurrato Zeudi. Nonostante il tentativo della regia di abbassare il volume del suo microfono, il momento è stato catturato e il video ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando i rumors sull’imminente uscita di Galassi.La decisione di Ilaria potrebbe essere legata alla lite accesa avvenuta nella notte dopo l’ultima puntata in prime time.