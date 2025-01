Spazionapoli.it - Rinnovo Kvaratskhelia, rotto il silenzio: parla l’intermediario

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli calcio – Ultimissime suldi Khvicha, in trattativa con il Napoli per aumentare il suo ingaggioDirettamente dall’Arabia, in occasione della finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter, arrivano importanti dichiarazioni sul futuro di Khvicha. Ecco le ultimissime notizie sul calcio Napoli e sul futuro del georgiano.Christian Zaccardo, ex difensore e intermediario che portòal Napoli, si è fermato are ai microfoni dei giornalisti presenti in Arabia. In questa circostanza ha commentato così la situazione contrattuale legata all’attaccante azzurro:“É un ragazzo di 23 anni. Arrivato in Italia ha vinto subito lo Scudetto come miglior giocatore della stagione. Ha un grande allenatore come Conte, il Napoli sta facendo bene. Kvara può migliorare, speriamo che con Conte riesca a migliorare.