Ribaltone Vlahovic | scambio e nuovo bomber per la Juve

Leggi su Sportface.it

Giuntoli avrebbe trovato la chiave per arrivare a unma c’è un sacrificato di lusso nella sua lista: Dusan. Il mercato di gennaio potrebbe infiammarsi improvvisamente. Dopo l’ennesima delusione della stagione con la sconfitta in Supercoppa, lantus e Thiago Motta hanno realizzato definitivamente che bisogna fare qualcosa. Al di là delle responsabilità di ognuno, i bianconeri stanno facendo difficoltà a trovare un linea tematica costante e che produca risultati. L’impressione di avere poche idee chiare è ormai diventata una certezza e se il calciomercato è l’unica cura che può salvare Thiago Motta, allora Giuntoli dovrà intervenire tempestivamente.La priorità dellantus rimane il reparto arretrato, ma anche nella gara con il Milan le alternative in avanti sono state poche, anzi non ci sono state.