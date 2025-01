Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Supercoppa, derby da Re”

Questa è lade 'La', in edicola oggi, lunedì 6 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La' oggi in edicola, in, apre parlando delInter-Milan, la finale dellaItaliana in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Nerazzurri favoriti, ma i rossoneri sanno come far male. Simone Inzaghi con Mehdi Taremi vicino a Lautaro Martínez mentre Sérgio Conceição recupera Rafael Leão per la panchina. Ieri, intanto, in Serie A si è giocato un altro, quello della Capitale. Lo ha vinto, 2-0, la Roma di Claudio Ranieri sulla Lazio di Marco Baroni: un successo firmato da Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers.