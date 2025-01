Lanazione.it - Ospedale di Arezzo, la Befana dell’associazione Vigili del Fuoco arriva in pediatria

, 6 gennaio 2025 – Lata incon calze piene di dolci e caramelle ma non solo. Insieme alle calze colorate, infatti, sonote anche batterie ricaricabili e relativi caricabatterie che saranno utilizzati dal Reparto dell’di, per i giochi elettronici alimentati da pile. «Un regalo utile e gradito, che permette ai bambini di poter continuare a giocare con tutti quei dispositivi, donati nel corso degli anni alla, e alimentati a batteria. Quando ci hanno chiesto di cosa avevamo bisogno, abbiamo chiesto delle batterie – dice il dr. Marco Martini , direttore UOC-. I doni sono sempre ben accetti perché vanno a beneficio dei nostri piccoli pazienti. In un momento come quello delle festività natalizie, un regalo permette ai bambini ricoverati indi dimenticare dove si trovano e di conservare un ricordo positivo del loro ricovero.