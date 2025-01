Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi: "Ora testa verso i prossimi impegni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altra pagina storica per la Yuasa Battery Grottazzolina che inizia nel modo migliore l’anno nuovo ed espugna in rimonta la Kioene Arena. La formazione marchigiana batte 3-1 Padova in un delicatissimo match salvezza, trovando una vittoria pesantissima che fa ovviamente contento coach: "Il primo set ci ha dato la sensazione che si poteva fare – le prime parole del tecnico dei grottesi nel post gara –. Al netto del fatto che abbiamo preso sei ace e sbagliato sette battute, però eravamo dentro la partita sia in attacco che nel modo di stare in campo". Lo stessopoi analizza la chiave di volta del successo: "Nel secondo set abbiamo continuato a migliorare, sfruttando un ottimo turno al servizio di Fedrizzi che ci ha dato il là. In quel momento abbiamo iniziato a giocare ancora meglio, da lì in poi abbiamo fatto un’ottima pallavolo soprattutto nel cambio palla.