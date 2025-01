Notizie.com - Occhio alla cravatta: non è solo scomoda, può anche farti del male

Diciamocelo, lanon è il massimo della comodità. Ma è vero che fa? Scopriamolo assieme – tra verità e mito.La, simbolo per eccellenza dell’eleganza maschile e del formalismo nell’abbigliamento, ha sempre generato opinioni contrastanti. Da un lato, è vista come un accessorio indispensabile, dall’altro come un inutile strumento di tortura. (Ok, va bene, magari si eccede parlando di strumento di tortura – ma possiamo convenire che indossarla non rappresenta il massimo della comodità).Miti e realtà sulla pericolosità legata all’uso della– notizie.comOltre al dibattito estetico, negli ultimi anni è emersa una preoccupazione più seria: le cravatte possono rappresentare un rischio per la salute? Esploriamo la questione, tra miti e verità scientifiche, ché magari non ucciderà (ad uccidere è il fumo, ricordiamolo) ma in realtà in alcuni casi non fa benissimo).