Ilgiorno.it - Milano, violenze a Capodanno in piazza Duomo. Accertamenti sulle dichiarazioni della turista belga

, 6 gennaio 2025 – Il racconto di una delle sei presunte vittime, che finora non si è ancora tradotto in una denuncia, sembra far pensare che l’assalto sia avvenuto sotto i portici settentrionali di, a due passi dall’ingresso del Salotto. Tuttavia, al momento stiamo parlando soltanto di ipotesi generate dalleche Laura Barbier ha fatto prima a un quotidiano di Liegi e poi all’Ansa (dicendosi pronta a ribadirle alla polizia nei prossimi giorni). La ventenneha riferito di essere stata accerchiata la notte dida decine di giovani mentre si trovava in compagnia di cinque amici connazionali, tre ragazze e due ragazzi, e di essere stata palpeggiata.che hanno fatto scattare glipreliminari degli specialistiSquadra mobile, che contatteranno Laura per raccogliere la sua versione e capire con esattezza dove e quando siano avvenuti i fatti, così da calibrare sia l’analisi delle immagini delle telecamere sia le verifichepersone controllate quella notte.