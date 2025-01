Oasport.it - LIVE Modena-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: comincia il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-MONZA DIDALLE 17.007-7 Invasione di De Cecco.7-6 Errore servizio Sbertoli.6-6 Pipe lunga e profonda di Michieletto in posto 5.6-5 Ancora Pardo Mati che mette a terra un pallone complicato al centro.5-5 In rete il servizio di Buchegger.5-4 La mette a terra Pardo Mati da posto 4.4-4 ACE su missile di Michieletto con leggero effetto a rientrare.4-3 Primo tempo devastante di Bartha.4-2 Pipe a segno.3-2 Out servizio.3-1 Primo tempo vincente di Sanguinetti.2-1 Flavio mette giù su invito di Sbertoli con set al centro.2-0 ACEE di Luciano De Cecco, forte al salto!1-0 Buchegger apre i conti col mani out.PRIMO SET18.25 Terminato il riscaldamento del. Manca pochissimo!18.19 Fuad avere la meglio neld’andata, mettendo al tappetoin 4 set.