Inter-news.it - LIVE Inter-Milan 2-1: palo di Carlos Augusto e poi riga

è la finale di Supercoppa italiana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP76? Due cambi nel: fuori Reijnders e Musah per Loftus Cheek e Abraham.72? Cartellino giallo per Barella sulla ripartenza del solito Leao.71? SULLA LINEA! Lautaro Martinez va da Dumfries, che mette al centro pere il colpo di testa sotto porta del brasiliano che trova ile Maignan sulla linea.68? Velo di Taremi sul passaggio dentro di Bisseck e Lautaro Martinez calcia in porta da dentro l’area di rigore, ma para in presa bassa Maignan.