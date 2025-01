Ilrestodelcarlino.it - Le Tigri sfiorano il tie-break. Sconfitta in quattro set

Busto Arsizio 3 Megabox 1 (25-11, 17-25, 25-16, 29-27) EUROTEK UYBA : Olaya 13, Sartori 10, Obossa 16, Piva 15, Van Avermaet 8, Boldini 6; Pelloni (L), Frosini 1. Non entrate: Howard, Van Der Pijl. All. Barbolini. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 3, Candi 9, Kobzar, Lee 14, Weitzel 9, Bici 15; De Bortoli (L), Perovi?, Lazda, Carletti 1, Michieletto 1, Feduzzi (L). All. Pistola. ARBITRI: Saltalippi e Clemente. NOTE – Spettatori: 2329. Durata set: 21’, 25’, 24’ 39’. Tot. 118’. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia esceinset dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, e vede staccarsi le avversarie nella lotta per le posizioni alle spalle dellebig. Dopo un inizio choc, la Megabox ha giocato alla pari gli altri tre parziali. Nel primo set partiva lanciatissima la squadra padrona di casa: la progressione era inarrestabile, con Pistola a chiamare il primo time-out sul 10-4.