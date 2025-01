Ilrestodelcarlino.it - La magia delle feste a Cesenatico. Piano Sky e oggi le befane in Sup

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri la magica e fiabesca atmosfera di ’Sky’,learriveranno dal mare.continua ad incantare tutti in queste. La bellezza di una pianista che suona sospesa in aria sul porto di, ieri, ha riempito piazza Ciceruacchio. La performance musicale ’Sky’ è stata realizzata in collaborazione con Cardinali Eventi., invece, i protagonisti saranno ancora una volta i Pasquaroli, che sbarcheranno anel primo pomeriggio. Piazza Ciceruacchio ospiterà i suonatori e canterini romagnoli, dove sei gruppi eseguiranno i canti tradizionali dell’Epifania a partire dalle 14.30. Sul palco si alterneranno il Gruppo Ponte Abbadesse, Pasquaroli della Pioppa, Gruppo Bagnarola, Gruppo Longiano, Gruppo Avis Calisese, Gruppo Montaletto, Gruppo Villamarina che, indossando gli antichi costumi tipici della civiltà contadina, intoneranno i canti di augurio e prosperità legati ai rituali di questua del solstizio d’inverno.