La beauty routine al carbone per celebrare l’Epifania e non solo

Trovarlo nella calza, il giorno dell’Epifania, è un classico! Si dice che la Benafa lo porti ai bambini un po’ cattivelli, mentre a quelli buoni porta dolci e caramelle. Eppure ilha tante virtù. Almeno quello vegetale, che viene utilizzato in campo nutraceutico e cosmetico. Sotto forma di integratore alimentare, infatti, ilvegetale attivo allevia i dolori di stomaco e sgonfia il ventre. Mentre quello incorporato nei prodotti cosmetici vanta proprietà purificanti e sebo-assorbenti. Quale occasione migliore dell’Epifania, dunque, per concedersi un momento relax con unaa base divegetale? Ecco alcune formule da provare!Detergenti e maschere alvegetale attivoDerivato dalla combustione di legno di pioppo, salice, bambù e gusci di frutta, ilvegetale puro si presenta come una polvere scura, così porosa da riuscire ad assorbire e, dunque, legare a sé il sebo in eccesso ma anche le impurità e i batteri.